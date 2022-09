Basketball-EM: Ungarn - Deutschland im Fernduell um den Gruppensieg LIVE im Stream, Ticker

Trotz der bitteren 80:88-Pleite gegen Slowenien im vierten Spiel und dem damit verbundenen Ende der Siegesserie kann das DBB-Team immer noch als Gruppensieger in die K.o.-Runde einziehen. (NEWS: Alles zur Basketball-EM)

Platz zwei hat das Team von Bundestrainer Gordon Herbert bei einem Erfolg gegen die Ungarn bereits sicher. Sollte im Duell Slowenien gegen Frankreich jedoch die Grande Nation triumphieren, würden Dennis Schröder und Co. bei einem eigenen Sieg dank des gewonnenen direkten Vergleichs gegen Frankreich als Nummer eins die Gruppenphase beenden. (SERVICE: Die Gruppen und Tabellen der Basketball-EM)

So können Sie die Basketball EM LIVE im TV & Stream verfolgen:

Der Modus der Basketball-EM 2022

Die EuroBasket 2022 wird in vier Vorrundengruppen gespielt. Aus jeder der vier Sechsergruppen ziehen die besten vier Teams der Gruppe in die K.-o.-Phase ein. Diese wird in Berlin gespielt. (SERVICE: Das sind die größten Stars der Basketball-EM)