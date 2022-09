Champions League: Eintracht Frankfurt - Sporting Lissabon heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Dank des Triumphs in der Europa League dürfen die Hessen erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in der Champions League antreten. Und die Spielplanmacher meinten es gut mit dem Team von Oliver Glasner. Zum Debüt gibt es ein Heimspiel gegen Sporting Lissabon.

So können Sie Eintracht Frankfurt - Sporting Lissabon LIVE verfolgen:

Unabhängig vom Auftakt will Sow allerdings in der Champions League die Erfolge der vergangenen Spielzeit bestätigen. „Wir wollen den Verein würdig vertreten und unseren Fußball so umsetzen, wie wir das in der Europa League gezeigt haben und mit dem wir uns viel Respekt erarbeitet haben.“

Eintracht Frankfurt - Sporting Lissabon: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Eintracht Frankfurt - Sporting Lissabon: Infos zum Spiel

Champions League: Pechvogel Sebastian Rode

Eintracht-Vorstand mahnt Fans zur Besonnenheit

„Es gibt keine Garantie, aber alle wissen, dass jeder einzelne in der Verantwortung steht, dass es so weit nicht kommt“, fasste er in der Bild seine Hoffnung in Worte, dass die Fans sich am Riemen reißen werden. „Alles, was wir uns hier in den vergangenen Jahren gemeinsam an Kraft und Geschlossenheit aufgebaut haben, stünde auf dem Spiel.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)