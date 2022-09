WWE-Rivale AEW greift nach Prügel-Eklat durch - Aus für CM Punk?

WWE-Rivale AEW suspendiert nach der großen Kabinen-Prügelei nach dem Event All Out angeblich alle Beteiligten. Der frisch gekürte World Champion CM Punk könnte vor dem Aus stehen.

Der frisch gekürte World Champion CM Punk, der den Vorfall mit seiner Aufsehen erregenden Wut-PK nach dem Event ausgelöst hatte, soll demnach entweder unter den Suspendierten sein oder „am Ende dieses Mittwochs nicht mehr Teil der Liga sein“. Dasselbe gelte für den mit Punk befreundeten und in die Prügelei verwickelten Producer Ace Steel. Punk hätte sich am Dienstag mit Ligaboss Tony Khan getroffen, womöglich schon um den Abgang zu besprechen.

Die Suspendierungen betreffen die Topstars und Liga-Mitgründer und -Vizepräsidenten Kenny Omega und Nick und Matt Jackson (The Young Bucks), sowie auch die ebenfalls beteiligten Liga-Offiziellen Pat Buck und Christopher Daniels plus die mit Omega und den Bucks befreundeten Wrestler Michael Nakazawa und Brandon Cutler.

CM Punk ein Jahr nach großem Comeback weg?

Punk - der im vergangenen Jahr für AEW ein großes und für die Liga sehr erfolgreiches Ring-Comeback sieben Jahre nach der schmutzigen Trennung von WWE gefeiert hatte - hatte am Sonntag bei der PK nach dem Event heftig gegen die Bucks, Omega sowie den mit ihnen befreundeten Ex-Champion Hangman Page gewütet. Der von der Situation überfordert wirkende Ligaboss Khan - Sohn des Milliardärs und Sportteambesitzers Shahid Khan (FC Fulham, Jacksonville Jaguars) - saß dabei die ganze Zeit neben ihm.

Vorausgegangen war vor einigen Wochen ein Eklat um einen unabgesprochenen Auftritt Punks, in dem dieser Page vor laufender Kamera als „Feigling“ bloßstellte - aus Rache für eine ähnliche Aktion Pages vor einigen Monaten. Page war am Sonntag nicht mehr in der Halle, als der Ärger losbrach.