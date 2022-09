Anzeige

NiP lässt Taten sprechen: Ninjas in Pyjamas greifen mit weiblichem CS:GO-Team an Ninjas verpflichten weibliches CS:GO-Team

NiP stellt weibliches CS:GO-Team vor © ESL

Niklas Walkerling

Schwedens größte eSport-Organisation wird nun auch im ESL Impact Circuit für weibliche CS:GO-Teams aktiv. Mit einem vielversprechenden Team wollen Ninjas in Pyjamas die Szenen aufmischen.

Die schwedische eSports-Organisation Ninjas in Pyjamas schließt sich der Bewegung im Frauen-eSports an. Mit einem atmosphärischen Video wird das All-Female Roster in Counter-Strike: Global Offensive in Szene gesetzt.

Die Spielerinnen sind keine unbeschriebenen Blätter. Tilde „7licious“ Byström und Jennica „jenkon“ Sjögren kommen von der dänischen Organisation Copenhagen Flames. Auch beim Lokalrivalen GODSENT wurde gewildert. Thea „pullox“ Evensen, Marita „Minnie“ Siljan Sørensen und Mayline-Joy „ASTRA“ Champliaud komplettieren das Lineup.

Das frühere GODSENT-Trio spielte zuletzt beim ESL Impact Valencia, wo sie jedoch nicht über die Gruppenphase hinauskamen. Sie haben außerdem an der ersten ESL Impact Season teilgenommen und erreichten dort die LAN-Finals.

„Ich bin super-stolz, teil dieses Lineups zu sein und ich kann Euch versichern, dass wir mit etwas Zeit der Welt zeigen werden, was in uns steckt“, wird 7licious im offiziellen Statement zitiert. „Mit NiP fühlte ich mich schon immer verbunden und jetzt die Möglichkeit zu bekommen, unter so einer legendären Organisation zu spielen, ist wie ein Traum, der wahr wurde.“

NiP-CEO Hicham Chahine beschreibt den Eintritt in den ESL Impact Circuit als „monumentalen Schritt“. „Es ist ein Schritt in die richtige Richtung und ein Weg für uns zu zeigen, dass Ehrgeiz und Talent keine Grenzen kennen.“