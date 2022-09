FC Bayern vs. Inter Mailand: Wunder von San Siro: - als Matthäus in der Kabine heulte

An das Giuseppe Meazza-Stadion im Mailander Stadtteil San Siro gelegen und im Volksmund auch nach diesem benannt, hat Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus vorwiegend wunderbare Erinnerungen.

Aber es gibt einen Tag, den er am liebsten aus dem Gedächtnis streichen würde. Am 7. Dezember 1988 vergoss er nach einer Niederlage gegen seinen Ex-Klub Bayern bittere Tränen.

Die Bayern indes feierten das Wunder von San Siro, woran sich alle, die es erlebten, vor der Neuauflage am Mittwoch in der Champions League immer noch gern erinnern.

Nach einem 3:1 bei Bayer Uerdingen titelt die Münchner tz: „Inter kann kommen.“ Inter Mailand kommt in der Tat – am 23. November zum Hinspiel im Olympiastadion im Achtelfinale des Uefa-Pokals (heute Europa League). In den mussten die Bayern als Zweiter hinter Werder Bremen notgedrungen einziehen.