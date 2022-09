New York Times enthüllt Mbappés Mega-Gehalt bei PSG und Vertragsdetails

Kylian Mbappé sagte Real Madrid ab und verlängerte überraschenderweise bei Paris Saint-Germain. Jetzt enthüllte die New York Times sein Gehalt und weitere Vertragsdetails.

Kylian Mbappé verlängerte in diesem Sommer zur Überraschung vieler seinen Vertrag bei Paris Saint-Germain , obgleich Experten und Medien fest mit einem Transfer zur Real Madrid gerechnet hatten.

Jetzt hat die renommierte Zeitung New York Times sein vermeintliches Mega-Gehalt und weitere Vertragsdetails enthüllt. (DATEN: Die Tabelle der Ligue 1)

Zudem bestätigte der Superstar, dass Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auch eine Rolle bei seinem Verbleib in Paris gespielt habe.

Die NY Times berichtete am Dienstag, dass Mbappé beim Scheich-Klub in drei Jahren stolze 250 Millionen Dollar (252,45 Millionen Euro) verdient, also rund 84 Millionen Euro pro Saison!