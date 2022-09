US Open: Haarschnitt auf Tribüne bei Kyrgios-Match sorgt für Wirbel

Was war passiert? Zwei Männer hatten auf der Tribüne des Arthur Ashe Stadiums plötzlich Haarschneidemaschine und Umhang herausgeholt und damit für Salon-Atmosphäre gesorgt, indem einem der beiden ein Haarschnitt verpasst wurde. (SERVICE: US Open - alle Spiele des Tages)

Was bei den Zuschauern und unmittelbar darauf in den sozialen Netzwerken für viel Gelächter sorgte, kam bei den New Yorker Veranstaltern weniger gut an.