Anzeige

MultiVersus: So meistert ihr Finn the Human! MultiVersus: Finn Guide

Finn the Human gehört in MultiVersus der Klasse der Assassinen an © WB Games

EarlyGame

In MultiVersus gibt es knapp 20 verschiedene Charaktere, die sich alle einzigartig steuern lassen. Hier ist ein Guide zu „Finn the Human“, um den Kämpfer im Spiel zu meistern.

MultiVersus hat die Gamingwelt im Nu erobert und über 20 Millionen Spieler anziehen können. Ein wichtiger Grund für den Erfolg des Platform-Fighters ist die illustre Riege an Charakteren, die aus verschiedenen Filmen und Serien von Warner Bros. stammen.

+++ News, Videos, Liveticker – jetzt die kostenlose eSports1 App für iOS und Android ausprobieren +++

Anzeige

Einer davon ist Finn the Human, bekannt aus der Serie „Adventure Time“. Lange Zeit galt Finn als einer der stärksten Kämpfer und selbst nach mehreren Nerfs ist er immer noch ein Favorit in der Community.

MultiVersus Guide: So meistert ihr Finn the Human

Finn gehört im Spiel zur Klasse „Assassin“, was bedeutet, dass er auf dem Feld besonders agil ist und kräftig zuschlagen kann. Allerdings hält er nicht viele Treffer aus. Mit Finn sollten Spieler also immer in Bewegung bleiben.

Gut dazu passt seine Spezialfähigkeit, dass er gleichzeitig Attacken aufladen und umherlaufen kann. Diese Besonderheit sollten Spieler üben, denn das macht Finn enorm gefährlich. Die aufgeladenen Attacken können sogar zu Kombinationen verkettet werden. Eine seiner stärksten Kombos fängt mit „Oben“ + „Attacke“ an, um den Gegner in die Luft zu schleudern. Darauf folgt eine neutrale Attacke in der Luft und ein weiterer aufgeladener Angriff. So kommen Spieler schnell zu vielen KOs.

+++ Sendungen, Interviews, VODs! Abonniert unseren neuen YouTube-Kanal, für noch mehr eSports- & Gaming-Content! +++

Eine weitere spezielle Charakteristik des tapferen Helden ist sein persönlicher Shop. Im Kampf kann Finn (und im 2v2-Modus auch sein Teamkollege) Gold sammeln, womit spezielle Items erworben werden können. Öffnet mit „Unten“ + „Special“ den Shop, um Boosts oder Spezialattacken zu kaufen.

Achtet darauf, dass Finn‘s Rucksack-Attacken („Oben“ + „Special“), die zu seinen stärksten Angriffen gehören, Gold verschütten. Sie werden stärker, je mehr der Kämpfer auf dem Konto hat. Wer also die besten Angriffe von Finn ausführen will, braucht ein gefülltes Konto. Hier ist die richtige Balance zwischen Sparen für den Spezialshop oder Sparen für die starken Angriffe gefragt.





Anzeige