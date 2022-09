Europa-Premiere in Köpenick: Union will „hellwach“ sein

Erstmals internationaler Fußball in der Alten Försterei © FIRO/FIRO/SID

Nach dem gelungen Saisonstart in der Bundesliga beginnt für Union Berlin am Donnerstag gegen Royale Union Saint-Gilloise das Europa-League-Abenteuer.

Breiter Kader, Heimspiel-Vorfreude und Rotationspläne: Nach dem gelungen Saisonstart in der Fußball-Bundesliga beginnt für Union Berlin am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) gegen den belgischen Vizemeister Royale Union Saint-Gilloise das Europa-League-Abenteuer. Die noch ungeschlagene Mannschaft von Trainer Urs Fischer hofft in der Alten Försterei auf ein emotionales Highlight.