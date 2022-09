Formel 1: Nach dem Knall um Red Bull & Porsche - das sind die verbleibenden Optionen

Porsche bekommt keine Anteile von Red Bull Technology, dabei war der Deal schon fast in trockenen Tüchern. So könnte es für Red Bull und Porsche weitergehen.

Porsche wird nicht als Teilhaber von Red Bull in die Formel 1 einsteigen. Das meldete SPORT1 am Sonntagnachmittag exklusiv. Die F1-Szene steht seitdem unter Schock.

Nach Audis Ankündigung, ab 2026 als Motorhersteller in der Königsklasse anzutreten, galt Porsches offizielle Bestätigung als Formsache. Zumal sich Audi-Chef Markus Duesmann in seiner Pressekonferenz sogar verplapperte und von zwei getrennten Projekten der beiden Volkswagen-Marken berichtete. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Jetzt muss sich Porsche nach einem anderen Chassispartner umschauen. Dabei sah bis vor wenigen Wochen alles noch so vielversprechend aus. Eigentlich sollte bereits in Spielberg die Zusammenarbeit verkündet werden. Geplant war eine 50-Prozent-Übernahme des Formel-1-Teams von Red Bull – besprochen in den allerhöchsten Kreisen der beiden Top-Marken. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)