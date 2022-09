Tuchel-Aus: Premier-League-Legenden und Fans empört

Paukenschlag in der Premier League! Der FC Chelsea hat mit sofortiger Wirkung Trainer Thomas Tuchel entlassen.

Die Blues haben mit zehn Punkten aus sechs Spielen keinen idealen Saisonstart hingelegt. Die 0:1-Blamage in der Champions League gegen Dinamo Zagreb dürfte Thomas Tuchel den Rest gegeben haben. Dennoch hagelt es in den sozialen Medien Kritik an der Entscheidung des FC Chelsea, unter anderem von zwei Premier-League-Legenden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League).