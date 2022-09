Formel 1: Steigt Lewis Hamilton bei ManUnited ein? Hamilton lässt aufhorchen

Lewis Hamilton wird mit einem Engagement bei Manchester United nach seiner Rennfahrer-Karriere in Verbindung gebracht. Der Brite reagiert auf das irre Gerücht.

Als Hauptinteressent gilt Jim Ratclif. Er ist der Firmen-Boss von Ineos, Großbritanniens reichster Mann und ein guter Freund von Hamilton. Im Zuge des Grand Prix in Zandvoort am vergangenen Wochenende wurde der 37-Jährige auf das Gerücht angesprochen.

Hamilton war an dem FC Chelsea interessiert

Hamilton sagte dazu: „Ich höre jetzt zum ersten Mal davon. Ich möchte mich immer mehr in Teams einbringen. Ich hoffe, dass ich in der Zukunft etwas mit Jim aufbauen kann.“ Wann dies aber passiere, wisse er nicht, so der Mercedes-Fahrer.