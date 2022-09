7er-Rugby: Deutschland fiebert WM-Premiere entgegen

Die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft fiebert der ersten Teilnahme der Verbandsgeschichte bei einer Weltmeisterschaft entgegen. Am Freitag (11.29 Uhr MESZ) trifft die Mannschaft des Trainerteams Clemens von Grumbkow und Philip Snyman in Kapstadt in der Vorrunde auf Chile. Bei einem Sieg würde am Abend (19.03 Uhr) im Achtelfinale mit Gastgeber Südafrika bereits der große Favorit auf das Wolfpack warten.