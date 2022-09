Ibrahimovic, ein Kroaten-Juwel - und der nächste Boateng? Diese Bayern-Talente sollten Sie sich merken

Anzeige

Kerry Hau

Neben der Champions League geht auch die Youth League wieder an den Start. SPORT1 stellt im Vorfeld die spannendsten Talente aus der U19 des FC Bayern vor.

Der FC Bayern hat im internationalen Geschäft noch eine Rechnung zu begleichen – das gilt nicht nur für die Profis, die vergangene Saison im Viertelfinale am FC Villarreal scheiterten, sondern auch für die U19 des Rekordmeisters.

2021/22 war für das Team von Trainer Danny Galm in der Youth League bereits in der Gruppenphase Schluss. Die magere Ausbeute: 3 Punkte nach 6 Spielen!

„Wir wollen definitiv besser abschneiden als vergangene Saison“, sagt Galm zu SPORT1 und spricht mit Blick auf die Gegner Inter Mailand, FC Barcelona und Viktoria Pilsen von einer „sehr interessanten, aber auch herausfordernden Gruppe“. (Youth League: Spielplan und Ergebnisse)

Galm: „Wir haben einen guten Alters-Mix in unserem Kader.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Auf welche Talente lohnt es sich neben Wanner und Tel noch zu schauen? SPORT1 gibt einen Überblick.

Johannes Schenk (19/Tor)

Der Torhüter steht vornehmlich für die Bayern-Amateure in der Regionalliga zwischen den Pfosten, ist nach dem Abgang von Christian Früchtl aber auch zur Nummer drei bei den Profis aufgestiegen. Im Training an der Säbener Straße sammelt er an der Seite von Manuel Neuer und Sven Ulreich wertvolle Erfahrungen und weiß durchaus zu überzeugen.

Nagelsmanns Trainerstab ist mit Schenks Leistungen zufrieden. Besonders wird sein Torwartspiel geschätzt, er besticht durch Ruhe und Passsicherheit. Kurios: Schenk trainierte bei einem 11-gegen-11 in der Vorbereitung einmal sogar schon als Linksverteidiger mit, weil Nagelsmann keine Spieler für diese Position zur Verfügung hatte – und machte seine Sache überraschend gut.

Tarek Buchmann (17/Innenverteidigung)

Kapitän und Abwehrchef der U19, sehr spiel- und zweikampfstark und gemeinsam mit Justin Janitzek von den Bayern-Amateuren der aktuell talentierteste Innenverteidiger am Bayern-Campus. Einige Trainer und Mitspieler vergleichen den groß gewachsenen Buchmann nicht nur wegen seines Aussehens, sondern auch wegen seiner Spielweise mit Ex-Bayern-Star Jérôme Boateng.

Scouts und Kaderplaner trauen dem Abiturienten spätestens seit seiner starken Performance bei der U17-EM in diesem Sommer zu, sich schon bald zu den Profis zu spielen. Nagelsmann ließ ihn zu Beginn der Vorbereitung sogar schon mittrainieren, ehe sich Buchmann eine Verletzung zuzog. Beim Youth-League-Auftakt gegen Inter steht er wieder im Kader und soll auch in der Startelf stehen.

Noel Aseko (16/zentrales Mittelfeld)

Ein hochbegabter Mittelfeldspieler aus der Talentschmiede von Hertha BSC, hinter dem die Nachwuchschefs der Münchner bis zu seiner Verpflichtung in diesem Sommer schon mehrere Jahre her waren.

Aseko war in der vergangenen Saison für die Hertha bester Vorlagengeber (8 Assists) in der U17-Bundesliga-Staffel Nord/Nordost. Bei seinem ersten Einsatz für die U17 der Bayern am vergangenen Wochenende gelang dem Junioren-Nationalspieler gleich ein Traumtor.

Trotz seines Alters und der Konkurrenz im Mittelfeld will auch Galm ihn in dieser Youth-League-Saison von der Leine lassen. Gleiches gilt für den Dänen Jonathan Asp Jensen, einen weiteren technisch versierten und spielintelligenten Youngster fürs zentrale Mittelfeld, den die Bayern für etwas mehr als einer Million Euro vom FC Midtjylland loseisten.

Lovro Zvonarek (17/offensives Mittelfeld)

Noch ein Neuling am Campus, der in dieser Saison hauptsächlich für die Bayern-Amateure in der Regionalliga (1 Tor, 1 Assist nach 8 Einsätzen), aber auch fest für die U19 in der Youth League eingeplant ist.

Zvonarek kam für knapp 2 Millionen Euro von Slaven Belupo Koprivnica nach München, wo er im April als jüngster Kapitän eines kroatischen Erstligateams Geschichte geschrieben hatte.

In seiner Heimat wurden auch schon Vergleiche mit Luka Modric angestellt, gelobt wurden dort vor allem seine schnelle Vororientierung und sein Auge für die eigenen Mitspieler.

Nagelsmann sah sich Zvonarek ebenfalls schon aus nächster Nähe an. Für einen schnellen Durchbruch Richtung Bundesliga muss der 17-Jährige aber noch einige Entwicklungsschritte nehmen. Der Auftrag des Profi-Trainerteams: Zvonarek soll in der Youth League für Furore sorgen!

Arijon Ibrahimovic (16/hängende Spitze)

Mit sechs Toren und einem Assist der beste Scorer der U19 in der Junioren-Bundesliga. Ibrahimovic kann vorne auf nahezu allen Positionen spielen, überzeugt vor allem mit einem wuchtigen Abschluss.

Auch er durfte schon unter Nagelsmann trainieren, konnte dabei aber nicht ganz so überzeugen wie der mit einem Profivertrag ausgestattete Wanner.

Der Deutsch-Kosovare, Jahrgang 2005, will sich in der Youth League nun noch einmal für höhere Aufgaben empfehlen – zur Not bei einem anderen Klub. Scouts aus dem In- und Ausland haben ihn bereits im Visier. RB Salzburg etwa zeigte zuletzt Interesse an einer Verpflichtung, die Bayern ließen Ibrahimovic aber nicht gehen.

