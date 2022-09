Tedesco-Hammer! RB Leipzig trennt sich von Trainer nach Champions-League-Debakel

RB Leipzig hat sich nach der erneuten Blamage in der Champions League von Trainer Domenico Tedesco getrennt.

Am Mittwoch um exakt 10.05 Uhr bestätigte der Red-Bull-Klub, dass der Cheftrainer sowie Co-Trainer Hinkel und Urwantschky „mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben entbunden“ seien.

Das sei das Ergebnis „einer tiefgreifenden Analyse“ nach dem 1:4 gegen Schachtar Donezk am Dienstagabend. Die Entscheidung sei „sehr schwergefallen“, erklärte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff: „Uns fehlte jedoch nach dem mäßigen Start in die Bundesligasaison mit fünf Punkten aus fünf Spielen vor allem nach den jüngsten Spielen bei Eintracht Frankfurt und zuhause gegen Schachtar Donezk die Überzeugung, dass in der derzeitigen Konstellation ein sofortiger Turnaround erfolgen kann.“