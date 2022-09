Alaba hat von "Sängerkarriere geträumt" - Ex-FC-Bayern-Star über seine Kindheit

„Ich habe von einer Sängerkarriere geträumt, aber relativ schnell gemerkt, dass das eher nichts wird. Genauso wie Musik habe ich aber auch den Fußball von Anfang an geliebt“, betonte der 30-Jährige. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

„Mal Backstage, mal seitlich auf der Bühne, mal im Publikum in der ersten Reihe. Die Erinnerungen sind in meinem Gedächtnis eingebrannt.“, so Alaba weiter.