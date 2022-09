Galtier entschuldigt sich für Klima-Spott - Mbappe schweigt

Auslöser des Ärgers war zunächst ein 380-km-Flug zum Ligaspiel beim FC Nantes (3:0) am vergangenen Sonntag gewesen, durchgeführt mit einer Maschine des Sponsors Qatar Airways. Der Klub in Besitz eines Investment-Fonds aus Katar pries den Flug in den Sozialen Netzwerken an, ein Shitstorm war die Folge.