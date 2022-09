US Open: Kyrgios scheitert nach Wut-Attacke mit Flasche im Viertelfinale

Kyrgios klagt über Marihuana-Geruch und Lärm bei US Open

Nick Kyrgios ereilt bei den US Open das Aus gegen den Russen Karen Chatschanow. Gesprächsthema ist dabei aber auch eine abermalige Entgleisung.

Nick Kyrgios ließ den ganzen Frust an seinem Schläger aus. Schon das war einmal mehr höchst grenzwertig.

Dahin war damit auch Kyrgios‘ Chance auf einen ersten Grand-Slam-Titel, die er im Viertelfinale der US Open verspielte.

US Open: Kyrgios scheitert an Chatschanow

Eine Entgleisung einmal mehr, die auch Ex-Profi Markus Zoecke, der die Partie als TV-Experte für Eurosport kommentierte, fassungslos machte: „Ein erwachsener Mann muss vor ihm das wegwischen, was er angerichtet hat.“

Peinlich: Kyrgios bemühte kurz darauf noch eine fadenscheinige Entschuldigung für seinen Eklat, sprach davon, die Flasche sei ihm „aus der Hand gerutscht“, er habe nur „versucht, etwas zu trinken“. (SERVICE: US Open - alle Spiele des Tages)

Kyrgios-Eklat: Flaschenwurf Richtung Referee

Auch in der Folge wandelte Kyrgios am Knockout entlang, war bereits im vierten Satz bei 5:6 und 30:30 nur noch zwei Punkte vom Aus entfernt.

„Jetzt zeigt ihr mir ja doch ein wenig Zuneigung“, sagte Chatschanow anschließend in Richtung des Publikums, das größtenteils zu Kyrgios gehalten hatte: „Ich war bereit, fünf Sätze zu laufen und zu kämpfen. Ich bin sehr stolz auf mich, ich bin von Anfang bis Ende fokussiert geblieben.“

Chatschanow trifft nun auf Casper Ruud. Der Norweger wahrte mit einem hoch überzeugenden 6:1, 6:4, 7:6 (7:4) gegen den Italiener Matteo Berrettini auch seine Chance auf den Sprung an die Spitze der Weltrangliste. „Über die Nummer eins möchte ich nicht zu viel nachdenken“, sagt Ruud: „Natürlich träumt davon jeder Junge.“

Chatschanow happy - und nun gegen Casper Ruud

Ruud muss mindestens das Finale erreichen, um an Rafael Nadal vorbeizuziehen. Sollte er dann am Sonntag auf das Toptalent Carlos Alcaraz treffen, der aber erst einmal am Mittwoch (Ortszeit) sein Viertelfinale gegen Jannik Sinner lösen muss, würde der Sieger die Spitzenposition im Ranking übernehmen.