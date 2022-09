"Brutal ärgerlich!" BVB leidet unter Misere - noch zwei Verletzte!

Borussia Dortmund muss beim CL-Auftakt gegen Kopenhagen zwei weitere Verletzte beklagen. Trainer Edin Terzic ärgert sich und will „jeden Stein umdrehen“.

Auch Kobel fällt beim BVB aus

Stammtorhüter Gregor Kobel fiel wegen eines Muskelfaserrisses aus: In den kommenden, extrem intensiven Wochen wird Alexander Meyer (zuvor Jahn Regensburg) im BVB-Tor stehen.

"Das ist brutal ärgerlich. Brutal ärgerlich. Es ist nicht so, dass wir nicht jeden Stein umdrehen", sagte Trainer Edin Terzic. "Daran werden wir arbeiten."

Der krebskranke Sebastien Haller war erstmals wieder im Stadion, wird aber bei weiterhin guter Genesung wohl frühestens im neuen Jahr wieder spielen können.

Für den BVB geht es am Samstag (15.30 Uhr) in der Bundesliga bei RB Leipzig weiter, es folgt das schwierige Champions-League-Spiel bei Manchester City am 14. September.