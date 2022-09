Anzeige

Nicht nur Tedesco: Diesen Trainern droht schon jetzt das Aus in der Bundesliga! Diesen Trainern droht das frühe Aus

Basler über Tedesco: "Wie ein Schluck Wasser in der Kurve"

Niklas Trettin

Nach fünf Bundesliga-Wochen sind die ersten Vereine in die Krise geschlittert. SPORT1 blickt auf die Trainerstühle, die möglicherweise schon in Gefahr sind.

Erst fünf Spieltage ist die Bundesliga-Saison alt, doch bei einigen Klubs rumort es bereits gewaltig.

Der VfL Bochum wartet nach wie vor auf den ersten Punkt und auch der VfL Wolfsburg, VfB Stuttgart sowie der FC Schalke 04 sind noch sieglos. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Anzeige

Wie mittlerweile im Profi-Geschäft üblich, werden sportliche Durststrecken bedauerlicherweise schnell auf den Trainer zurückgeführt – bei so manchem Kandidaten gerät der Stuhl daher allmählich ins Wanken.

SPORT1 verschafft einen Überblick zu den aktuellen Situationen der Krisenklubs.

VFL BOCHUM - Reis sorgt für Unruhe

Fünf Spiele, null Punkte – für Thomas Reis und den VfL Bochum ging der Saisonstart komplett in die Hose. Der Haussegen hängt bei den Westfalen aber nicht nur wegen des verpatzten Auftakts schief. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Der letzte Saison noch so gefeierte Cheftrainer steht nach Sport Bild-Informationen vor dem Aus.

In der Sommerpause habe der 48-Jährige viel Kredit bei den VfL-Verantwortlichen verspielt, weil er um die Freigabe für einen Wechsel zum FC Schalke 04 bat. SPORT1 kann dabei eine entsprechende Bild-Meldung bestätigen.

Kuriose Szene! Werder-Kapitän nimmt Zoller Huckepack

VFL WOLFSBURG - Kovac unter Druck

Ein anderer VfL befindet sich ebenfalls im Tiefflug und hat bisher keinen Sieg in der Tasche.

Anzeige

Dabei sollte in Wolfsburg mit Neu-Coach Niko Kovac angesichts der enttäuschenden Vorsaison im grauen Tabellenmittelfeld eigentlich alles besser werden.

Daraus wurde jedoch vorerst nichts: Am Samstag besiegelte die 2:4-Pleite gegen den 1. FC Köln den schlechtesten Bundesliga-Start der Vereinsgeschichte.

Nun haben die Niedersachsen - die sich aktuell auf Platz 17 wiederfinden - schwere Partien gegen Eintracht Frankfurt und Union Berlin vor der Brust. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Zusätzlich machte sich Kovac mit der zwischenzeitlichen Degradierung von Star Max Kruse eine Baustelle auf, die an das Thema Thomas Müller (Stichwort: Not am Mann) beim FC Bayern erinnerte.

Laut Sportdirektor Marcel Schäfer sitzt Kovac zwar noch „sehr fest“ im Sattel, allerdings schickte er im ZDF mahnende Worte hinterher: „Wir müssen die Ruhe bewahren, wir müssen arbeiten. Denn die Kritik, die auf uns einprasselt, ist berechtigt, wenn du zwei Punkte nach fünf Spieltagen hast. Trotzdem kriegst du das nur als Gruppe gelöst.“

Er ist Wolfsburgs größter Pechvogel

BAYER LEVERKUSEN - Fehlstart hängt nach

Auch bei Bayer Leverkusen, das schon in der 1. Pokalrunde an Drittligist Elversberg scheiterte, ist der Wurm drin. Gegen den BVB, Augsburg und Hoffenheim setzte es zum Start drei BL-Niederlagen in Serie.

Durch das 3:0 gegen Mainz am 4. Spieltag schien Bayer eigentlich zurück in der Spur zu sein und auch gegen den SC Freiburg (2:3) zeigte die Werkself keinesfalls eine schlechte Leistung. Aber Bayer scheiterte an der eigenen Chancenverwertung und drei folgenschweren Unachtsamkeiten in der Defensive.

Anzeige

Die Analyse von Robert Andrich fiel dementsprechend trocken aus: „Zwei Standards und ein individueller Fehler, das ist schnell erklärt. Hier mit null Punkten rauszugehen, ist absolute Scheiße.“ Dennoch gerät Bayer-Trainer Gerardo Seoane langsam in die Bringschuld, da Leverkusen inzwischen neun Zähler zur vermeintlichen Konkurrenz an der Tabellenspitze fehlen.

Sportchef Simon Rolfes stellte sich demonstrativ hinter Seoane: „Natürlich hat er unsere volle Rückendeckung und das Vertrauen, keine Frage.“

Hudson-Odoi rasselt mit Schiedsrichter zusammen

RB LEIPZIG - Endspiele für Tedesco

Mit mageren fünf Punkten und Rang elf läuft es bei RB Leipzig nur bedingt besser. Spätestens seit der krachenden 0:4-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt läuten bei den Sachsen sämtliche Alarmglocken.

„Wir waren grottenschlecht – Katastrophe. Wenn man drei Systeme spielt und es ändert sich nichts, dann liegt es an der Mentalität. Wir müssen schauen, dass wir das sofort geregelt kriegen“, sagte RB-Coach Domenico Tedesco nach der Partie. Schon vor dem Duell mit Schachtar Donezk rückte der 36-Jährige als Verantwortlicher selbst in den Fokus - und dann verlor Leipzig mit 1:4!

SPORT1 wusste im Vorfeld: Eine ähnlich desolate Vorstellung wie gegen Frankfurt könnte zum K.o. führen, nach der CL-Pleite gehen Tedesco die Argumente aus.

An Problemen mangelt es nicht: Die RB-Bosse sind mit Tedescos Spielweise unzufrieden, gleichzeitig hat der Trainer bereits Teile der Mannschaft verloren. (BERICHT: Leipzig hat schon Tedesco-Erben im Blick)

Wie zu besten Zeiten: Götzes Gala gegen Leipzig im Video

Anzeige

SCHALKE 04 - Rückendeckung für Kramer

Neben Bochum, Stuttgart und Wolfsburg ist der FC Schalke 04 der einzige Verein, der weiterhin auf den ersten Bundesliga-Sieg der neuen Saison wartet.

Gegen den VfB Stuttgart (1:1) erkämpften sich die Königsblauen am Samstag jedoch zumindest das dritte Remis der Saison. Noch in der Vorwoche wehte Frank Kramer nach dem heftigen 1:6-Rückschlag gegen Union Berlin erstmals Gegenwind ins Gesicht – mittlerweile dürfte sich die Lage im Ruhrpott wieder beruhigt haben.

S04-Sportdirektor Rouven Schröder hatte bei Sky90 sogar reichlich Lob für den neuen Cheftrainer parat: „Ich bin mit Frank Kramer absolut zufrieden. Er ist für uns ein absoluter Gewinn. Bei einem Traditionsverein wird immer erwartet, dass man den möglichst größten Trainer verpflichtet. Wir wollten aber einen Trainer haben, der anpackt und arbeitet.“

Mislintat stinksauer: Eine Szene lässt ihn ausflippen

FC AUGSBURG - Maaßen erst mit einem Sieg

Ebenfalls erst seit der Sommerpause sitzt Enrico Maaßen beim FC Augsburg auf der Trainerbank.

Abgesehen von einem glücklichen Auswärtssieg bei Bayer Leverkusen (2:1) gab es für den 38-Jährigen bei seiner ersten Bundesliga-Station bislang nichts zu holen.

Aufgrund der 0:2-Heimpleite am Sonntagnachmittag gegen Hertha BSC sind die Fuggerstädter mit nur einem Sieg aus fünf Begegnungen Tabellen-Drittletzter.

Anzeige

Allerdings stand hinter der Verpflichtung des 38-Jährigen vom BVB II auch ein größerer Plan - so schnell dürfte Augsburg noch nicht wieder alles über den Haufen werfen.

Alles zur Bundesliga auf SPORT1:

Kein Happy-End bei Leverkusen: Berti Vogts' einziger Vereinstrainerposten

Anzeige