Die spektakulärste Parade aller Zeiten! René Higuitas unfassbarer Skorpion-Kick

Das Bild von Rene Higuita und seinem Scorpion-Safe ging um die Welt - hier zeigt er ihn in einem Showmatch © Getty Images

Am 6. September überrascht Kolumbien-Legende René Higuita die Fußballwelt mit einer nie dagewesenen Aktion. Der Torwart kreiert in einem Länderspiel gegen England den Skorpion-Kick.

Das Länderspiel zwischen England und Kolumbien am 6. September 1995 endete torlos, doch eine besondere Szene ging in die Fußball-Geschichte ein!

Ein großes und lautes Raunen ging an diesem Abend durch das Wembley-Stadion! Und das war auch verständlich, wie René Higuita selbst bekräftigte: „Das ist eben etwas, das nur ein einziger Mensch auf der Welt kann.“ Doch was war passiert?

Bei einem harmlosen Schuss von Jamie Redknapp aus der Distanz nahm „El Loco“ (der Verrückte, Anm. d. Red) nicht etwa die Hände, um den Ball zu fangen oder zu parieren, sondern plötzlich hob der Schlussmann vom Boden ab, flog unter dem herannahenden Leder hindurch, um im nächsten Moment den Ball mit zusammengeschlagenen Hacken in hohem Bogen in Richtung Spielfeldmitte zu katapultieren.

Kinder inspirierten Higuita zum Skorpion-Kick

Später erklärte der schillernde Paradiesvogel einmal, wo die Wurzeln der Aktion lagen, die ihm seinen Platz in der Fußball-Geschichte sicherte.

„Kinder waren schon immer meine Inspiration. Ich sah ihnen oft beim Spielen auf den Straßen oder im Park zu. Manchmal übten sie auch Fallrückzieher, und ich sagte einmal, es wäre doch toll, so etwas mal andersrum zu machen“, erklärte der mittlerweile 56-Jährige. „An diesem Tag in England bekam ich dann endlich den Ball, auf den ich fünf Jahre lang gewartet hatte!“

Er habe mit dieser einen Aktion „Kolumbien und mir selbst einen Platz auf der Fußball-Landkarte verschafft. Man erinnert sich immer wegen herausragender Taten oder Aktionen an Menschen, und genau so eine Aktion war das“, meinte Higuita.

Und tatsächlich: Seine tollkühne Aktion eroberte die ganze Welt. Von Alaska bis Samoa rieben sich die Menschen verwundert die Augen. In Kolumbien lief „el escorpión“ auch Monate danach täglich im Fernsehen.

Dutzende Kinder und Jugendliche wurden mit aufgeschlagenem Kinn oder Brustbeinprellung in Krankenhäuser eingeliefert. Ärzte mussten öffentlich davon abraten, Higuitas wahnwitzige Flugeinlage nachzuahmen.

Für Kolumbiens damaligen Nationaltrainer Hernán Gómez „ist Higuitas Parade vieles: einzigartig, spektakulär, tollkühn und riskant. Vor allem aber ist sie eines: kreativ.“ Und in den Augen des Coaches wohl auch akut herzgefährdend!

„El Loco“ revolutionierte das Torwart-Spiel

Das lag weniger an seinen sportlichen Erfolgen, sondern vielmehr daran, dass er das Torwart-Spiel neu erfand. Higuita war ein Vorreiter der modernen Keeper von heute wie Manuel Neuer, Ederson oder Allison, die den Spielaufbau von hinten einleiten.

Der kolumbianische Nationaltorhüter fing als eine Art Libero viele Bälle am oder gar vor seinem Strafraum ab. Berühmt-berüchtigt waren auch seine Solo-Läufe und Dribblings, wobei er gerne dem Gegner den Ball durch die Beine schob und sogar bis über die Mittellinie dribbelte.

Higuita war ein Showman, der sogar als Torwart Elfmeter und Freistöße trat. 54 Tore erzielte er während seiner Karriere, 43 davon in Pflichtspielen. Jahrelang verzückte der Paradiesvogel das kolumbianische Volk - bis zur WM 1990 in Italien.

Higuitas Leben voller Eskapaden und Schicksalsschlägen

Abseits des Platzes hatte Higuita von Anfang an kein leichtes Leben: Er wuchs in Castilla, einem der schäbigsten Viertel in der ehemaligen Drogenhochburg Medellín auf. Dass er nicht wie seine Jugendfreunde auf die schiefe Bahn geriet, war seiner Großmutter geschuldet. Seine erste Frau verlor er früh.