Jabeur schreibt bei US Open weiter Geschichte

New York (SID) - Ons Jabeur schreibt weiter Geschichte: Die 28 Jahre alte Tunesierin steht als erste Afrikanerin seit Einführung des Profitennis 1968 im Halbfinale der US Open. Jabeur setzte sich 6:4, 7:6 (7:4) gegen die Australierin Ajla Tomljanovic durch und kämpft gegen Coco Gauff (USA) oder Caroline Garcia (Frankreich) um den Einzug ins Finale am Samstag.