Pflichtsieg für Dortmund - Fehlstart für Leipzig

Die beiden Bundesligisten sind höchst unterschiedlich in die prestigeträchtige Champions League gestartet.

Souveräner Pflichtsieg für Borussia Dortmund, blamabler Fehlstart für RB Leipzig: Die beiden Fußball-Bundesligisten sind höchst unterschiedlich in die prestigeträchtige Champions League gestartet. Vizemeister Dortmund ließ dem FC Kopenhagen unter den Augen des Tribünengastes Sebastien Haller beim 3:0 (2:0) keine Chance. Pokalsieger Leipzig unterlag nach einem schlimmen Blackout von Torhüter Peter Gulacsi Schachtar Donezk mit 1:4 (0:1) und vergrößerte damit den Druck auf Trainer Domenico Tedesco vor dem Heimspiel gegen den BVB am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

1:0-Experte Marco Reus (35.) erzielte am Dienstag gegen den wahrscheinlich schwächsten Gruppengegner mal wieder das erste BVB-Tor. Raphael Guerreiro (42.) legte nach einer Traumkombination mit Gio Reyna vor 70.700 Zuschauerinnen und Zuschauern nach. Jude Bellingham (83.) setzte gegen den dänischen Meister den Schlusspunkt. Der krebskranke Topstürmer Haller jubelte im BVB-Schal mit.

"Ich habe Gänsehaut bekommen, als ich ihn gesehen habe. Weil die Fans auch so laut gejubelt haben", sagte Marco Reus bei Prime Video und zeigte sich auch mit dem Auftritt auf dem Platz zufrieden. "Wir haben wenig zugelassen. Es wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen, aber ich will nicht zu kritisch sein. So ein Sieg zum Anfang tut gut."