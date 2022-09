Champions League: Nächste üble Pleite! Tedesco in Leipzig vor dem Aus

Do or die: Deshalb droht Tedesco das Aus

RB Leipzig verliert zum Start in die Champions-League-Saison. Torwart Peter Gulácsi unterläuft bei der Niederlage gegen Schachtar Donezk ein eklatanter Patzer. Trainer Domenico Tedesco steht vor dem Aus.

Zum Auftakt in die Champions-League-Saison hat die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco zu Hause mit 1:4 (0:1) gegen Schachtar Donezk verloren. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Übler Fehler von Gulácsi

In der ersten Halbzeit leitete ein eklatanter Torwartfehler von Peter Gulácsi die Pleite an. Rund 30 Metern vor dem eigenen Tor vertändelte der 32-Jährige den Ball, sodass Marian Shved ihn nur noch ins leere Tor einschieben musste. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Donezk schockte RB in Person von Shved mit der erneuten Führung. Im Anschluss daran verlor der Bundesligist wieder den Faden und kassierte in der 76. Minute durch Mykhaylo Mudryk den dritten Gegentreffer. Den Treffer zum 1:4-Endstand erzielte Lassina Traore in der 85. Minute.