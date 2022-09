Kampfsportlerin zieht bei Jubel blank! Dessous-Boxerin reagiert auf Busen-Blitzer

Tai Emery sorgt beim „Bare Knuckle Fighting“ in Thailand mit einem offenherzigen Jubel für Furore. Eine Boxerin äußert sich nun zum Jubel - und hat ein erstaunliches Lob übrig.

Nach ihrem Sieg über Rung-Arun Khunchai jubelte sie auf den Ringseilen und entblößte ihre nackten Brüste in Richtung der Fans. „Ein sehr interessanter Jubel, sowas habe ich noch nicht gesehen“, sagte ein TV-Kommentator zu der Aktion.

Diese Aufmerksamkeit nutzt sie bereits zu ihrem Vorteil. So teilte sie auf ihrem Twitter-Account ihren Link zu ihrem Only-Fans-Profil. Dort können die Nutzer weit über 1000 Fotos und Videos von ihr, auf denen sie sich sehr freizügig zeigt, gegen eine monatliche Gebühr von zehn US-Dollar begutachten.

Boxerin mit Lob für Emerys Busen-Blitzer

Sie kommt zum Wiegen vor Kämpfen fast ausschließlich in Spitzen-Unterwäsche oder Bikini. Da verwundert es wenig, dass sich ihre 519.000 Instagram-Follower fragen, ob sie nach einem Sieg auch so weit gehen würde. „Ich glaube, ich habe das Video mindestens 200-mal geschickt gekommen oder wurde darunter markiert“, erklärt sie in ihrer Story.