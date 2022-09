Anzeige

BVB: Süle hat alles im Griff - auch Guerreiro stark! Einzelkritik zum Sieg gegen Kopenhagen Einzelkritik: Guerreiro und Süle stark

"Besseres Gesicht!" BVB strebt Wiedergutmachung an

Patrick Berger

Der BVB startet gegen Kopenhagen mit einem souveränen Sieg in die Champions League. Giovanni Reyna überzeugt nach langer Leidenszeit. Anthony Modeste taucht hingegen ab. Die SPORT1-Einzelkritik.

Dem BVB ist ein Top-Start in die Champions League gelungen.

Gegen den FC Kopenhagen gewinnen die Schwarz-Gelben souverän mit 3:0. (BERICHT: BVB-Traumstart getrübt)

Die Westfalen ließen trotz des Fehlens des Stammkeepers Gregor Kobel nichts anbrennen. Vorne wirbeln vor allem Marco Reus und Giovanni Reyna. (BERICHT: So schwer ist Kobel verletzt)

Die SPORT1-Einzelkritik zum BVB.

ALEXANDER MEYER: Rutschte für den verletzten Gregor Kobel in die Startelf und feierte ein solides BVB-Debüt. Für den Ex-Regensburger war es auch gleich der erste Einsatz überhaupt in der Champions League. Wurde von den Kopenhagenern bei seiner Premiere aber kaum geprüft. SPORT1-Note: 3

RAPHAEL GUERREIRO (bis 86.): Das war der Guerreiro, den die BVB-Fans gerne sehen wollen. Der Portugiese arbeitete defensiv gut und setze vor allem offensive wichtige Akzente. Bezeichnend: Behauptete vor seinem eigenen Treffer zum 2:0 das Leder, spielte einen genialen Doppelpass mit Reyna und schob überlegt ein. Abgezockter Auftritt! Warum nicht immer so? SPORT1-Note: 2

Ab 86. TOM ROTHE: Das 17 Jahre alte Linksverteidiger-Talent feierte sein Debüt in der Champions League. Kam aber zu spät, um benotet zu werden.

NICO SCHLOTTERBECK: Machte ein richtig gutes Spiel, dirigierte lautstark seine Nebenleute und ließ nichts anbrennen. Seine anfänglichen Fehlpässe stellte er auch schnell ab, leitete dann sogar das 3:0 (83.) nach eigenem Ballgewinn ein. Der Ex-Freiburger ist einfach eine Bereicherung für die in der vergangenen Saison so löchrige BVB-Abwehr. SPORT1-Note: 2

Süle hat alles im Griff

NIKLAS SÜLE: Durfte für Hummels starten und war gleich gut drin im Spiel. Von fehlender Fitness war nichts zu sehen. Der Ex-Bayern-Star hatte alles im Griff, verteidigte gut und war zudem entscheidend am 2:0 beteiligt. Denn ohne seine Entschlossenheit und seinen klugen Laufweg wäre der zweite Treffer wohl nicht gefallen. SPORT1-Note: 2

THOMAS MEUNIER: Hatte er zuletzt immer mal ein paar Wackler drin, zeigte der Belgier diesmal eine unaufgeregte und solide Leistung. Schaltete sich auch offensiv ordentlich ein. SPORT1-Note: 3

JUDE BELLINGHAM: Anführer Bellingham hatte alles im Griff. Großartig, wie er in jungen Jahren schon seine Mitspieler leitet. Er belohnte sich selbst mit dem Treffer zum 3:0-Endstand (83.) und durfte nach der Reus-Auswechslung in den Schlussminuten sogar erstmals die Kapitänsbinde tragen. SPORT1-Note: 2

SALIH ÖZCAN (bis 66.): Eine Soforthilfe und echte Verstärkung für den BVB! Der Ex-Kölner überzeugte auch bei seinem Champions-League-Debüt mit einer entschlossenen Zweikampfführung und klugen Pässen. Wurde platt für Can ausgetauscht. SPORT1-Note: 2

Ab 66. EMRE CAN: Der Routinier kam rein und fügte sich nahtlos ins gute BVB-Spiel ein. SPORT1-Note: 3

Reyna als starker Joker

THORGAN HAZARD (bis 22.): Der Belgier zeigte schon früh an, dass er nicht weitermachen konnte. Bis zu seiner Auswechslung konnte er sich nicht wirklich auszeichnen. Keine Benotung.

Ab 22. GIOVANNI REYNA: Der lange verletzte US-Amerikaner feierte nach 17 Monaten sein Comeback in der Champions League. Hatte ein paar Abstimmungsprobleme, was aber bei der langen Ausfallzeit normal ist. Die Ansätze waren bei diesem so talentierten Kicker aber schon wieder zu sehen. Beispiel dafür: Er bereitete das 2:0 von Guerreiro und Bellinghams 3:0 vor. Super! SPORT1-Note: 2 (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

MARCO REUS (bis 84.): Der Kapitän ist zurzeit in absoluter Top-Form! Mr. Dosenöffner erzielte mal wieder – wie so oft in der Vergangenheit – die wichtige 1:0-Führung (35.). Beim 2:0 von Guerreiro war er ebenfalls maßgeblich beteiligt, indem er Druck auf den Gegenspieler ausübte und den Ball so gewann. Ganz stark! Wenn es gefährlich wurde, hatte meist auch Reus seinen feinen rechten Fuß im Spiel. Wurde bei seiner Auswechslung mit Sprechchören von der „Süd“ gefeiert. So kann er Hansi Flick auch bei der WM helfen! SPORT1-Note: 1

Ab 84. MARIUS WOLF: Kam für Reus, spielte aber zu wenig, um benotet zu werden. Zuletzt zeigte er in der Bundesliga richtig gute Leistungen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Brandts Lauf hält an

JULIAN BRANDT: Sein Lauf hält an! Zeigte auch gegen Kopenhagen eine sehr starke Leistung und wurde zum Man of the Match gewählt. Bereitete das Reus-1:0 (35.) mit einem überragenden Steckpass vor. Was zudem auffällt: Der Ex-Leverkusener zeigt sich in diesen Tagen extrem bissig und arbeitet auch nach hinten richtig gut mit. Einziges Manko: Hatte gleich zweimal das 3:0 auf dem Fuß, schoss aber jeweils aus guter Position direkt hintereinander übers Tor (58./59.). SPORT1-Note: 2

ANTHONY MODESTE (bis 66.): Der Ex-Kölner und Haller-Ersatz (drückte übrigens auf der Tribüne die Daumen) tut sich noch sehr schwer mit dem BVB-Spiel. Hatte eine dicke Chance in der 9. Minute nach toller Brandt-Vorarbeit, schoss allerdings rechts am Tor vorbei. Fehlenden Einsatz konnte man ihm aber nicht vorwerfen. Machte einige Bälle fest und verteilte sie. SPORT1-Note: 4

Ab 66. YOUSSOUFA MOUKOKO: Kam rein, arbeitete viel und hätte sich belohnen können. Wird sich selbst sicherlich sehr darüber ärgern, dass er aus der Chance in der 80. Minute nicht mehr gemacht hat. SPORT1-Note: 3

