Basketball-EM: „Greek Freak“ fast so gut wie Nowitzki

Der zweimalige MVP der NBA (wertvollster Spieler) verbuchte beim 99:79 (36:46) gegen die Ukraine mit 41 Punkten die meisten Zähler in einem EM-Spiel seit Dirk Nowitzki im Jahr 2001 (43 Punkte gegen Spanien). (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse der Basketball-EM)

Bereits vor dem fünften und letzten Spiel in der Gruppe C gegen Estland am Donnerstag (17 Uhr) ist den Griechen mit der bislang maximalen Ausbeute der erste Platz nicht mehr zu nehmen. (SERVICE: Das sind die größten Stars der Basketball-EM)