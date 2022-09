Nächster Dämpfer für Tuchel und Chelsea

Mislav Orsic (13.) traf für den kroatischen Meister, der nach zwei Jahren Abstinenz sein Comeback in der Champions League feierte. Chelsea mit dem deutschen Nationalspieler Kai Havertz in der Startformation drückte in der Schlussphase mit acht Minuten Nachspielzeit zwar auf den Ausgleich, mehr als ein Pfostentreffer von Reece James (85.) sprang aber nicht dabei heraus.

Weitere Gegner für die Londoner, die in der vergangenen Saison im Viertelfinale gegen den späteren Sieger Real Madrid ausgeschieden waren, sind in Vorrundengruppe E der AC Mailand und RB Salzburg. Die Blues, die von ihren bisherigen sechs Spielen in der Premier League zwei verloren, haben in diesem Sommer mit der Unterstützung des neuen Eigentümers rund 280 Millionen Euro (240 Millionen Pfund) für neue Spieler ausgegeben.