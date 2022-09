Tribünengast Haller sieht BVB-Pflichtsieg zum Auftakt

Der BVB startet mit einem 3:0 in die CL-Saison © FIRO/FIRO/SID

Sebastien Haller jubelte mit BVB-Schal auf der Tribüne, seine Mannschaft feierte einen überzeugenden Pflichtsieg: Bei der Stadion-Rückkehr seines krebskranken Topstürmers ist Vizemeister Borussia Dortmund spielfreudig und souverän in die Champions League gestartet. In abendlicher Sommerhitze bezwang der BVB den dänischen Meister FC Kopenhagen verdient mit 3:0 (2:0) - eine zwingend notwendige Basis für die schwierigen Duelle mit Manchester City und dem FC Sevilla.

1:0-Experte Marco Reus (35.) erzielte am Dienstag gegen den wahrscheinlich schwächsten Gruppengegner mal wieder das erste Tor. Raphael Guerreiro (42.) legte nach einer Traumkombination mit Gio Reyna vor 70.700 Zuschauerinnen und Zuschauern nach. Jude Bellingham (83.) setzte den Schlusspunkt. Zwei weitere Verletzungen im ohnehin schon arg ausgedünnten Kader allerdings trübten das positive Bild vor intensiven Wochen.

Torwart Gregor Kobel fiel kurzfristig wegen eines Muskelfaserrisses aus, er wird einige Spiele verpassen. Somit kam Alexander Meyer, zuvor Jahn Regensburg, zu einem letztlich sehr souveränen BVB-Debüt: "Ein hervorragender Torhüter und richtig guter Typ", wie Trainer Edin Terzic vor dem Anpfiff sagte. Thorgan Hazard musste außerdem nach 20 Minuten mit Oberschenkelschmerzen raus, von Beginn an spielte Niklas Süle stark für Mats Hummels.

Die 90-minütige spielerische Überlegenheit beobachtete auch ein ganz besonderer Gast: Haller saß mit Sonnenbrille und Schal um den Hals in schwarzem Hemd auf der VIP-Tribüne. Es war sein erster Besuch seit der erschütternden Hodenkrebs-Diagnose. "Erster Spieltag in der Champions League, erster Tag im Stadion für mich", sagte er in einer Twitter-Botschaft.