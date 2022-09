BVB: Dortmund gelingt Champions-League-Auftakt und hat neue Sorgen

Dem BVB gelingt der Start in die Champions-League-Saison. Das Team von Trainer Edin Terzic gewinnt zwar gegen den FC Kopenhagen, doch hat neue verletzte Spieler zu beklagen.

Zum Start in die neue Champions-League-Saison hat Borussia Dortmund den FC Kopenhagen mit 3:0 (2:0) geschlagen. Für die Treffer waren Marco Reus (35.), Raphael Guerreiro (42.) und Jude Bellingham (83.) verantwortlich. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Für den 19-Jährigen war es sein bereits 17. Einsatz in der Königsklasse, womit er einen englischen Rekord einstellte. Einzig Theo Walcott hatte im Teenager-Alter so viele Einsätze in der Champions League.