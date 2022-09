Basketball-EM: Deutschland - Slowenien mit Doncic LIVE im Stream, Ticker

Bei der Basketball-EM trifft Deutschland am Dienstag auf Slowenien. Das DBB-Team ist auf Kurs Gruppensieg.

Der Einzug ins Achtelfinale ist geschafft, der Gruppensieg winkt: Bei der Basketball-EM steht für die deutsche Nationalmannschaft ein echter Kracher an.

Das DBB-Team um Dennis Schröder und Franz Wagner trifft am Dienstag am 4. Spieltag um 20.30 Uhr auf Europameister Slowenien mit Luka Doncic! (SERVICE: Alle Spiele der Basketball-EM im SPORT1-Liveticker)

Basketball-EM: Deutschland - Slowenien

In der Generalprobe für das Turnier hatte das DBB-Team die Slowenen in der WM-Qualifikation deutlich mit 90:71 bezwungen. (NEWS: Alles zur Basketball-EM)

So können Sie die Basketball EM LIVE im TV & Stream verfolgen:

Der Modus der Basketball-EM 2022

Die EuroBasket 2022 wird in vier Vorrundengruppen gespielt. Aus jeder der vier Sechsergruppen ziehen die besten vier Teams der Gruppe in die K.-o.-Phase ein. Diese wird in Berlin gespielt.