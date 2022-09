Bologna trennt sich von Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic wurde am Dienstag entlassen © FIRO/FIRO/SID

Die erste Trainerentlassung in der Serie A in dieser Saison ist perfekt. Der italienische Fußball-Erstligist FC Bologna gab am Dienstag nach fünf Spielen ohne Sieg zum Saisonstart die Trennung von Sinisa Mihajlovic bekannt.