Große Rotation: Schult gibt DFB-Comeback in Bulgarien

Mit Rückkehrerin Almuth Schult im Tor starten die deutschen Fußballerinnen ins abschließende WM-Qualifikationsspiel in Bulgarien.

Die 31 Jahre alte Nationaltorhüterin bestreitet in der sportlich unbedeutenden Begegnung in Plowdiw (18.30 Uhr im SPORT1 -Liveticker) ihr erstes Länderspiel seit dem Viertelfinal-Aus bei der WM 2019.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg veränderte ihre Startelf nach der vorzeitigen Qualifikation für die WM 2023 in Australien und Neuseeland am Samstag (3:0 in der Türkei) auf gleich zehn Positionen. - Die deutsche Aufstellung: