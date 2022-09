Prinz Harry gibt Motto der Invictus Games 2023 bekannt

"Im Kern geht es bei den Invictus Games darum, unseren Soldatinnen und Soldaten mit dem Respekt zu begegnen, den sie verdienen", sagte Prinz Harry, The Duke of Sussex, am Dienstag bei einem Besuch in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt: "Sie sollen nicht nur eine Plattform, sondern ein Zuhause bekommen - einen sicheren und unterstützenden Ort, um der Welt zu zeigen, wer sie sind und was in ihnen steckt."