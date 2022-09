Champions League: PSG, Real, ManCity, Leipzig LIVE im TV, Stream, Ticker

Am Dienstag geht die Champions League endlich wieder los. RB Leipzig empfängt Schachtar Donezk. Real Madrid ist auswärts gefordert. Zwischen Paris Saint-Germain und Juventus Turin kommt es zum heißen Tanz.

Die Champions League steht in den Startlöchern - ab Dienstag geht es wieder rund. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

So können Sie PSG, Real, Leipzig, ManCity LIVE verfolgen:

Beide Teams haben gemeinsam, dass sie in der zurückliegenden Spielzeit bereits im Achtelfinale aus dem Wettbewerb geflogen waren. Während sich Juve dem späteren Bayern-Bezwinger FC Villarreal geschlagen geben musste, fand PSG seinen Meister im aktuellen Titelträger Real Madrid.

Die Königlichen spielen ebenfalls am Dienstag, sind bei Celtic Glasgow zu Gast.

Beim FC Sevilla feiert derweil Erling Haaland sein Champions-League-Debüt im Dress von Manchester City. Nach zehn Toren in sechs Premier-League-Spielen will der Norweger auch in der Königsklasse für Furore sorgen.