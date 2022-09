BVB-Stadionsprecher Dickel gegen Kopenhagen nicht im Einsatz

BVB-Ikone Norbert Dickel (60) muss auf seinen Einsatz als Stadionsprecher von Borussia Dortmund im Champions-League-Spiel gegen den FC Kopenhagen am Dienstagabend verzichten. ( Champions League: Borussia Dortmund - FC Kopenhagen, Dienstag ab 18.45 Uhr im LIVETICKER)

Der einstige Torjäger der Schwarz-Gelben hatte bei einem Unfall beim Grillen am Sonntag Verbrennungen an den Schienbeinen erlitten und liegt im Krankenhaus Bergmannsheil in Bochum. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)