Formel 1: SPORT1 zeigt Entwurf für Kalender 2023 - das sind die Auffälligkeiten

Saisonstart ist bereits am 5. März in Bahrain. Von dort geht es weiter nach Saudi-Arabien und Australien. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Im Entwurf ist auch ein GP China in Shanghai geplant. Doch sicher scheint der nicht. Erst kürzlich hat Formel-1-Boss Stefano Domenicali bestätigt: Die Austragung eines Rennens hängt vor allem davon ab, wie China in Zukunft mit COVID umgeht. Auch politisch werde man die Lage beobachten. Domenicali: „Wir müssen vorsichtig sein. Aber wir wollen die Aufmerksamkeit auf positive Werte lenken.“ (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Nach einem Abstecher nach Miami beginnt die Europasaison am 21. Mai in Imola. Imola, Monaco und Barcelona finden als Triple-Header innerhalb von drei Wochen statt. Der GP Belgien in Spa soll bereits am 23. Juli vor der Sommerpause ausgefahren werden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)