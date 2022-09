Champions League: BVB - Kopenhagen heute LIVE im TV, Stream & Ticker

"Besseres Gesicht!" BVB strebt Wiedergutmachung an

Borussia Dortmund startet in die Champions-League-Saison. Als erster Gegner wartet der FC Kopenhagen. Die Schwarz-Gelben kämpfen mit einigen Personalproblemen und wollen zugleich Wiedergutmachung.

Die Schwarz-Gelben empfangen den FC Kopenhagen zum frühen Auftakt am Dienstagabend, wollen die vergangene Saison so schnell wie möglich vergessen machen.

Zur Erinnerung: Unter dem inzwischen entlassenen Marco Rose war der BVB bereits in der Gruppenphase ausgeschieden, fing sich Klatschen gegen Ajax Amsterdam und Sporting Lissabon ein. (Champions League: Borussia Dortmund - FC Kopenhagen, Dienstag ab 18.45 Uhr im LIVETICKER)

Damit sich Ähnliches nicht wiederholt, gehen die Dortmunder voller Fokus in die Auftaktpartie gegen den dänischen Meister. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

„Sie haben einen guten Mix und eine gute, stabile, erfahrene Achse. Sie haben auch sehr viele junge Spieler auf den Flügeln, die mit viel Euphorie an die Sache gehen werden“, warnte Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz am Montag vor den Dänen.

Zugleich betonte er, wie wichtig ihm die Champions League sei: „Wir wollen so erfolgreich wie möglich abschneiden. Kopenhagen ist zum ersten Mal seit 2016 dabei und wird mit viel Leidenschaft und Euphorie kämpfen“.

Champions League: BVB mit Personalsorgen

Neben dem Glauben an die eigene Stärke hat der BVB aber auch mit einigen Personalsorgen zu kämpfen. So sind nach dem Ausfall von Jamie Bynoe-Gittens auch Donyell Malen (muskuläre Probleme) und Karim Adeyemi (Zehenverletzung) fraglich.

Gute Nachrichten gibt es derweil von Linksverteidiger Raphael Guerreiro, der wohl werde spielen können, wie Terzic am Montag erklärte.

Darüber hinaus sind erstmals in der Geschichte der Königsklasse Stehplätze erlaubt, die Südtribüne wird also wie in der Bundesliga eine Stehtribüne sein.