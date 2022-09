Für mehr Inklusion und DIversität! G2 Esports stellt erstes Frauenteam für LoL vor

Anzeige

5 Engel für G2: Das Female-Team G2 Hel

EarlyGame

G2 Esports wird immer inklusiver und das zeigen sie nun mit ihrem rein weiblichen League of Legends Team: G2 Hel. Wer sind die Mädels überhaupt und wo werden wir sie sehen?

Am 2. September kündigte G2 Esports ihr neues League of Legends-Team G2 Hel an. Ab sofort wird die Truppe das Frauenteam von G2 sein. Die Mannschaft war vorher schon erfolgreich im LoL eSports unterwegs und wurde kollektiv von der Organisation übernommen.

Obwohl fast die Hälfte aller Gamer Frauen sind, gibt es immer noch zu wenig Frauen im eSports. Dass eine so bekannte Organisation wie G2 Esports ein reines Frauenteam unter Vertrag nimmt ist also ein wichtiger Schritt für mehr Inklusivität und Diversität in der Gaming Branche.

G2 Esports Hel Team

Das sind die Mitglieder von G2 Hel:

· Top: Olivia „Lizia“ Calistua

· Jungle: Agnė „Karina“ Ivaškevičiūtė

· Mid: Alena „TIFA“ Maurer

· ADC: Maya „Caltys“ Henckel

· Support: Ève „Colomblbl“ Monvoisin

Das Team kennt sich schon aus der Vergangenheit und war vorher unter dem Namen Burger Flippers bekannt. Zusammen sind sie beim GirlGamer Orladea Festival angetreten und haben sich den Sieg geholt. Wenn G2 Esports bei der League of Legends Weltmeisterschaft ausscheiden sollte, haben sie nun also ein Ersatzteam, welches ihnen mit Sicherheit viele Trophäen in Frauenturnieren bringen wird.

G2 Esports setzt ein Zeichen für Inklusion in LoL, aber nun muss Riot auch nachziehen. Obwohl es eine riesige Frauenliga in Valorant gibt, hat sich Riot für League of Legends noch nicht die gleiche Mühe gemacht. Daran leidet die Sichtbarkeit von Frauenteams, die auf demselben Niveau wie andere Pro-Gamer spielen. G2 Hel wird an der GirlGamer World Championship teilnehmen, über das Turnier sind jedoch noch keine Details bekannt.