Leichtathletik: Sprint-Star Shavez Hart will Streit schlichten und wird erschossen - Mord erschüttert Karibik-Staat

Shavez Hart von den Bahamas will einen Streit schlichten - und bezahlt seine Zivilcourage mit dem Leben. Der Karibik-Staat ist in tiefer Trauer um den Olympia-Starter.

Er startete 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio und gewann in der 4x100-Meter-Staffel Silber bei der Hallen-WM in Portland: Nun ist Shavez Hart tot. (News: Alle Infos zu Olympia)