DFB bemängelt Probleme bei der Infrastruktur

Frankfurt am Main (SID) - Hinsichtlich der angestrebten Förderung des Frauenfußballs bemängelt die Spitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Probleme bei der Infrastruktur, die von der Politik behoben werden müssten. "Wie will man den Frauenfußball in Metropolen wirklich fördern, wenn nicht ausreichend Plätze für den Spielbetrieb zur Verfügung stehen?", fragte DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Dienstag beim Workshop Amateurfußball: "Das sind Themen, die gesellschaftlich von enormer Bedeutung sind. Das habe ich in Berlin bereits mehrfach angesprochen."