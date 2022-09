RB Leipzig: Job-Endspiel für Tedesco! Warum es schon heute eng wird

Domenico Tedesco steht bei RB Leipzig trotz Pokalsieg in der Kritik. SPORT1 weiß, dass nicht nur die Bosse unzufrieden sind - auch Teile der Mannschaft hat der Trainer verloren. Kommt Marco Rose jetzt ganz schnell?

Spätestens nach der 0:4-Klatsche gegen Eintracht Frankfurt steht der Trainer von RB Leipzig heute Abend gegen Donezk in der Champions League schon enorm unter Druck! (Champions League: RB Leipzig - Schachtar Donezk, 21 Uhr im LIVETICKER)

„Er muss hoffen, dass sie am Dienstag in der Champions League gegen Donezk gewinnen“, meinte auch Markus Babbel Rudi Brückner - der TALK am Montag auf SPORT1. Tedesco habe schon „seine letzte Patrone gezündet“, als er die Mannschaft kritisierte.