Hinrunden-Aus für diese beiden BVB-Stars! Personalsorgen in Dortmund

Beide Profis haben sich an der Schulter verletzt und müssen wohl operiert werden. Während man bei Bynoe-Gittens laut Trainer Edin Terzic noch ärztliche „Zweit- und Drittmeinungen“ ranholen will , ist die Entscheidung bei Dahoud für eine Operation bereits gefallen.

Mo Dahoud fällt bis November aus

Sportchef Sebastian Kehl hatte nach dem 1:0-Sieg in Hoffenheim gesagt, dass man nicht um eine Operation herumkomme und der Mittelfeldspieler dem BVB bis November fehlen werde. Aufgrund der Bundesliga-Pause im November und Dezember - die WM in Katar geht vom 20. November bis 18. Dezember - bedeutet das das Hinrunden-Aus. (News: Darum fehlt Bellingham in CL-Liste)