Magdeburg verpflichtet Piccini und Bockhorn

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat sich im Kampf um den Klassenerhalt gleich doppelt verstärkt. Wie der Aufsteiger am Dienstag mitteilte, unterschrieben die Verteidiger Cristiano Piccini und Herbert Bockhorn Verträge bei dem Tabellenvorletzten. Beide waren zuletzt vereinslos und kommen ablösefrei zu den Magdeburgern.

Bockhorn stieg 2021 mit dem VfL Bochum in die Bundesliga auf. In der vergangenen Saison bestritt der 27-Jährige 18 Spiele in der 1. Liga.