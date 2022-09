Anzeige

Kabinen-Prügelei! Mega-Eklat um CM Punk bei WWE-Rivale AEW nimmt hässliches Ende Prügelei! Eklat nimmt hässliches Ende

CM Punk (l.) löste nach AEW All Out einen gigantischen Eklat aus © AEW

Nach der Wut-PK von Champion CM Punk kommt es hinter den Kulissen von WWE-Rivale AEW zu einer Kabinen-Prügelei. Einer der Beteiligten dürfte seinen Job los sein.

Es ist der größte reale Wrestling-Eklat seit langem - und er hat abseits der Kameras ein noch hässlicheres Ende genommen.

Wie inzwischen mehrere Medien berichten ist es hinter den Kulissen des WWE-Rivalen AEW am Sonntag nach der Wut-PK von Champion CM Punk zu hässlichen Handgreiflichkeiten gekommen - und einem der Beteiligten, der erst vergangene Woche einen großen TV-Auftritt hatte, dürfte nun die Entlassung ins Haus stehen. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Prügelei zwischen CM Punk, Kenny Omega und den Young Bucks

Wie Fightful und andere Medien melden, gab es am Sonntag nach Punks öffentlichen Attacken auf die Wrestler-Kollegen und Liga-Vizes Kenny Omega und Nick und Matt Jackson (The Young Bucks) ein wildes Handgemenge mit allen Genannten.

Punk hätte demnach das Wortgefecht körperlich eskalieren lassen, er soll mit einem Fausthieb auf Matt Jackson gezielt haben. An Punks Seite soll auch sein Trainer, Weggefährte und langjähriger Freund Ace Steel mitgemischt haben, bei AEW als Producer angestellt - und erst vor wenigen Tagen in einem großen Segment vor dem World-Title-Match gegen Jon Moxley an Punks Seite zu sehen.

Steel soll einen Stuhl auf Nick Jackson geworfen haben und ihm damit ein blaues Auge verpasst haben, zudem hat er Omega offenbar gebissen und an den Haaren gezogen.

Die Szenerie entwickelte sich, während die von Ligaboss Tony Khan geleitete PK noch lief und die Tag-Team-Champions Keith Lee und Swerve Strickland sprachen. Den anwesenden Reporterinnen und Reportern war da schon aufgefallen, dass ein Sicherheitsmann am Presse-Pulk vorbei in die Katakomben gestürmt war.

Es wird damit gerechnet, dass Steel gefeuert wird - während die Konsequenzen für die prominenteren Beteiligten unabsehbar sind.

Punk erhob in PK vor Prügelei schwere Vorwürfe

Punk hatte am Sonntag bei der Pressekonferenz nach All Out seine unabgesprochene Bloßstellung des mit den Jacksons und Omega befreundeten Ex-Champions Hangman Page vor eineinhalb Wochen gerechtfertigt und Page, Omega und die Jacksons mit wüsten Beschimpfungen überzogen.

Ohne die letzteren drei beim Namen zu nennen, warf er ihnen vor, die Medien mit „Lügen und Bullshit“ über die hinter dem Eklat steckende Situation um seinen früheren besten Kumpel Colt Cabana gefüttert zu haben: Der mit Page befreundete Cabana, mit dem sich Punk vor einigen Jahren tief zerstritten hat, ist vor einigen Monaten aus dem TV-Programm von AEW geschrieben und in die Schwesterliga ROH versetzt worden.

Page hatte offenbar gemutmaßt, dass Punk dahinterstecken würde und ihn im Mai kurz vor einem großen Match der beiden als heuchlerischen Intriganten porträtiert - ebenfalls ohne Absprache.

Wie einst Bret Hart und Shawn Michaels

Die neuen Details, die inzwischen offenbar geworden sind, werfen umso mehr die Frage auf, ob es bei AEW noch ein Miteinander zwischen Punk und dem Elite-Lager geben kann. Mit diesem hat Punk übrigens auch eine Vorgeschichte, die weiter zurückliegt als sein AEW-Engagement: Schon als die Liga Punk 2019 erstmals - und damals erfolglos - umgarnte, hatte es Irritationen und öffentliche Kritik Punks speziell auch an den Bucks gegeben.

Die Situation erinnert an die reale, ebenfalls in eine Kabinen-Prügelei eskalierte Feindschaft von Bret Hart und Shawn Michaels bei WWE in den Neunzigern, die damals gewinnbringend in eine TV-Fehde umgemünzt wurde. Ob das in diesem Fall eine Option ist, wenn sich die Gemüter beruhigen, muss sich zeigen.

Beruhigen sie sich nicht, steckt Ligaboss Tony Khan - der bei Punks Wut-PK neben ihm saß - in einem riesigen Dilemma: Der einst bei WWE im Unfrieden geschiedene Punk ist aktuell sein Topstar und mit Abstand größtes Business-Zugpferd, Punks Fehde gegen den bei All Out zurückgekehrten Jungstar MJF soll eigentlich wichtigstes Element eines für die Liga wegen ihres auslaufenden Fernsehvertrags wegweisenden TV-Herbsts werden.

Aber auch die Omega, die Bucks und Page sind tragende Säulen und identitätsstiftende Figuren: Omega und die Bucks - die am Sonntag gemeinsam den neuen Trios Title der Liga gewannen - haben die Liga 2019 zusammen mit Khan und dem mittlerweile zurück zu WWE gewechselten Rhodes gegründet.