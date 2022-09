Bundesliga-Barometer: Robert Lewandowski hinter Erling Haaland abgeschlagen - CL-Umfrage

Die neue Champions-League-Saison steht vor der Tür, die Favoriten-Zahl ist nicht gering. In einer repräsentativen Umfrage sehen die Fans einen englischen Klub vorn. Erling Haaland trauen sie Großes zu.

Erstmals in der Geschichte mit von der Partie sind dann auch fünf deutsche Teams. Neben dem FC Bayern , Borussia Dortmund , Bayer Leverkusen und RB Leipzig feiert dabei Eintracht Frankfurt seine Premiere auf dem königlichen Parkett. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Die Adler empfangen am Mittwoch Sporting Lissabon.

CL-Umfrage: Skepsis zu Lewandowski & Barca

Bereits am Dienstag ist Manchester City mit Neu-Star Erling Haaland beim FC Sevilla gefordert. Der Norweger und frühere BVB-Goalgetter wird sein erstes Champions-League-Spiel für die Citizens bestreiten.

In einer repräsentativen Online-Umfrage des Bundesliga-Barometers unter 5.428 Befragten glauben 31,3 Prozent daran, dass Haaland auch in der Königsklasse seinen sportlichen Fußabdruck hinterlässt und am Ende Torschützenkönig wird.