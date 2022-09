Anzeige

WWE RAW: Gefeuerter Topstar zurück! Großoffensive von Triple H geht weiter Gefeuerter WWE-Topstar ist zurück

Braun Strowman feierte bei WWE RAW sein Comeback © WWE

Martin Hoffmann

Bei Monday Night RAW bringt WWE den früheren Universal Champion Braun Strowman zurück - ein weiterer Baustein einer Offensive, die sich auch gegen Konkurrent AEW richtet.

Der neue Kreativboss von WWE rüstet weiter auf!

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW hat „Triple H“ Paul Levesque den bislang bekanntesten Namen zurückgebracht: Der im vergangenen Jahr von Ex-Chef Vince McMahon überraschend gefeuerte Braun Strowman hat sein Comeback gefeiert. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Der frühere Universal Champion pflügte sich in Kansas City durch eine Reihe von Stars und kündigte danach an, am Freitag bei Friday Night SmackDown wiederaufzutauchen - womit sich andeutet, dass Strowman den aktuellen Titelträger Roman Reigns ins Visier nimmt, der dort beheimatet ist.

Reigns hatte am Samstag bei der Megashow Clash at the Castle in Cardiff Drew McIntyre besiegt. Strowmans Comeback rundet nun eines der größten verlängerten WWE-Wochenenden seit langem ab. Und sie ist ein weiterer strategischer Baustein in dem von Triple H klar verfolgten Ziel, die Marktführerschaft vor dem aufstrebenden Konkurrenten AEW zu festigen - der aktuell von dem Riesen-Eklat um deren Champion CM Punk in schwere Unruhe versetzt worden ist.

Braun Strowman pflügt sich bei Comeback durch acht WWE-Stars

Strowman sprengte mit seinem Auftritt das erste Match des Abends, einen Vierkampf der Tag Teams The New Day, Alpha Academy, Los Lotharios und den Street Profits und prügelte unter dem Jubel des Publikums auf alle Beteiligten ein.

Später folgte noch ein Backstage-Interview, in dem das „Monster Among Men“ verkündete, dass es am Freitag ein Wiedersehen geben werde.

Triple H umgarnt auch „The Fiend“ Bray Wyatt

Strowman, von McMahon angeblich ausgebootet, weil er den millionenteuren Vertrag Strowmans nicht mehr im Verhältnis zum Nutzen sah, ist nicht der erste gefeuerte oder abgewanderte Star, der unter Triple H eine neue Chance erhält: In den vergangenen Wochen hat dieser schon Dakota Kai (plus die ebenfalls fast gegangene Iyo Sky), Karrion Kross und Scarlett, Dexter Lumis, die Gruppierung Hit Row sowie zuletzt Johnny Gargano zurückgebracht.

Das Ende der Welle könnte damit immer noch nicht erreicht sein: In einem vor Clash at the Castle veröffentlichten Interview mit dem Journalisten Ariel Helwani - bei dem Strowmans Rückkehr schon angedeutet wurde - sprach Triple H auch auffällig offen über den ebenfalls unter rätselhaften Umständen entlassenen „The Fiend“ Bray Wyatt.

„Ich liebe es mit ihm zu arbeiten“, hielt er fest - und vermittelte die Botschaft, dass er der richtige Mann wäre, um das Potenzial des „verrückt-kreativen“ Wyatt wieder in rechte Bahnen zu lenken (“Ohne jemanden, der ihm das Auge des Tornados zeigt, ist da pures Chaos“).

WWE rüstet auch auf, um AEW klein zu halten

Wie sehr WWE speziell in den vergangenen Tagen aus allen Rohren gefeuert hat, ist kein Zufall: Triple H und Co. verfolgen das unausgesprochene, aber klar zu erkennende Ziel, in diesem Jahr besser präpariert zu sein für die Herbstoffensive von AEW.

Der Konkurrent gewann vor einem Jahr nach den großen Verpflichtungen CM Punk, Bryan Danielson und Adam Cole mehrfach das Quoten-Fernduell mit RAW in der wichtigen, werberelevanten Zielgruppe der Zuschauer unter 50.

Und obwohl WWE den Vorsprung schon unter McMahon wieder deutlich ausgebaut hatte, beginnt im September wieder eine potenziell kritische Phase, in der RAW durch die beginnende NFL-Saison und die direkte Konkurrenz der Monday Night Games einen Nachteil hat.

Ein weiterer, wesentlicher Grund für den aktuellen Aggressivkurs gegen AEW: Der Rivale steht vor einer wegweisenden Neuverhandlung seiner auslaufenden TV-Verträge und je erfolgreicher dieser AEW-Herbst wird, desto mehr Geld kann Boss Tony Khan in den kommenden Jahren im Kampf um Stars und Fans in die Hand nehmen.

Strowman auch ein Konterhieb gegen MJF

Um sich selbst zu stärken und AEW das Wasser abzugraben, platzierte WWE in diesem Jahr das neue Großevent Clash at the Castle aufs selbe Wochenende wie den AEW-Topevent All Out, der im vergangenen Jahr Motor des AEW-Hochs war. Die neue WWE-Führung flankierte den schon von McMahon beschlossenen Schritt, indem sie noch eine Show des Drittkaders NXT (When Worlds Collide) auf denselben Abend wie All Out legte.

Mit dem Debüt von Strowman setzte WWE nun noch einen Konter auf den in diesem Jahr größten Paukenschlag bei All Out, das groß inszenierte Comeback von Jungstar MJF und dessen sich anbahnende Fehde mit Punk.

Die weiteren Highlights:

- Nachdem Rey Mysterios Sohn Dominik sich am Samstag gegen seinen Vater und dessen Weggefährten Edge gewandt hatte, präsentierte die Gruppierung Judgment Day (Finn Balor, Damian Priest, Rhea Ripley) den „neuen“ Dominik Mysterio. Dominik zeigte sich einem veränderten, düster-schmierigen Look mit klaren Bezügen zu den bösen Seiten seines verstorbenen „Papis“ Eddie Guerrero, mit denen vor allem auch Ripley in ihrer Selbstdarstellung als Dominiks neuer „Papi“ zum wiederholten Mal spielte. Dominik verhalf Priest schließlich zu einem Sieg über Vater Rey - für kommende Woche forderte er Edge heraus.

- In einem weiteren längeren Match errang der zuletzt unter Triple H gestärkte Ex-Champion Kevin Owens einen weiteren Sieg: Er triumphierte mit dem Stunner über Money-in-the-Bank-Sieger Austin Theory.

- Im Hauptkampf des Abends verteidigte Bobby Lashley seinen United States Title gegen The Miz. Zünglein an der Waage war dabei der unheimliche Dexter Lumis, der unter dem Ring auf Miz lauerte, als der gerade den Käfig verlassen wollte. Nach dem Kampf nahm Lumis Miz in seinen Würgegriff-Finisher und beendete die skurrile Szene, indem er den Kopf des ausgeknockten Miz streichelte.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 5. September 2022:

The New Day vs. Alpha Academy vs. Los Lotharios vs. Street Profits - No Contest

Non Title Match: Aliyah & Raquel Rodriguez besiegen Nikki ASH & Doudrop

Kevin Owens besiegt Austin Theory

Damian Priest besiegt Rey Mysterio