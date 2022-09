Umweltsünde und Spott über Vorwürfe: PSG in der Kritik

Steht in der Kritik: Christophe Galtier © AFP/SID/FRANCK FIFE

Durch selbstgefälliges und ignorantes Verhalten in Umweltschutzfragen sind der französische Fußballmeister Paris St. Germain und sein Trainer Christophe Galtier in die Kritik geraten. Angesprochen auf einen Kurzstreckenflug seines Teams, reagierte der Trainer bei der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen Juventus Turin mit Spott - und kassierte dafür einen Rüffel der französischen Sportministerin Amelie Oudea-Castera.

Der Coach antwortete am Montag auf eine kritische Frage mit einer erfundenen Anfrage nach Reisemöglichkeiten für die an Stränden häufig zu sehenden Segelwagen. PSG-Superstar Kylian Mbappe lachte auf dem Podium, Oudea-Castera fand die Haltung des Trainers weniger amüsant. Die Ministerin geißelte Galtiers Aussage via Twitter als wenig verantwortungsvoll.