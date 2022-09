Sinner komplettiert seine Viertelfinal-Sammlung

New York (SID) - Jannik Sinner hat seine Sammlung an Grand-Slam-Viertelfinals komplettiert. Durch den 6:1, 5:7, 6:2, 4:6, 6:4-Erfolg gegen den Belarussen Ilja Iwaschka im Achtelfinale der US Open ist der 21-Jährige der jüngste männliche Tennisprofi, dem dieses Kunststück seit Novak Djokovic 2007/08 gelingt. Auch bei den Australian Open, bei den French Open und in Wimbledon hatte Sinner bereits die Runde der letzten Acht erreicht.