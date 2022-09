Die Problem-Position des FC Bayern! Hier wollte Nagelsmann noch einen Neuzugang

Es war unumstritten ein erfolgreicher Transfersommer an der Säbener Straße.

Doch auch wenn sich Julian Nagelsmann rund um den Deadline Day nicht als strenger Lehrer betiteln wollte, gab es für Hasan Salihamidzic auf SPORT1 -Nachfrage keine glatte Note eins. Logisch: Der Trainer bekam in den vergangenen Wochen zwar viele, aber eben nicht alle Wünsche erfüllt.

Nicht nur Laimer kam nicht zu Bayern

So wollte Nagelsmann mit Konrad Laimer bekanntermaßen einen weiteren Ex-Schützling aus Leipzig nach München holen, doch der Deal scheiterte zum einen am Geld und zum anderen an Marcel Sabitzer, der die Abschiedsgerüchte um seine Person mit starken Leistungen verpuffen ließ.